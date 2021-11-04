筲箕灣單位傳惡臭　鄰居報案揭男子倒斃屋內

撰文：凌逸德
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今（4日）下午5時許，筲箕灣東大街173號一單位被發現傳出惡臭，警方接獲鄰居報案後派員到場，揭發一名45歲姓彭男子倒斃在單位內。人員經初步調查，案件列屍體發現，事主死因有待驗屍後確定。

屍體發現