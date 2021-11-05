十一國慶｜橫頭磡邨毀國旗案　另一同黨落網

今年十一國慶日及翌日的清晨時分，黃大仙橫頭磡邨宏安樓及慈雲山毓華街對開之行人路欄杆上，發現合共31支國旗被棄置地上、割破或燒焦的形式損毀。警方在上月（15日），以縱火、刑事毀壞及侮辱國旗罪名拘捕一名男子，同時追緝另一名在逃男子。事隔近一個月，東九龍總區重案組人員經過深入調查後，今早（5日）在旺角拘捕該在逃男子，該名33歲的本地男子，涉嫌侮辱國旗、刑事毀壞及縱火，現正被扣留調查。



毀國旗案發生於今年十一國慶日清晨6時22分，有途人經過黃大仙橫頭磡邨宏安樓之對開行人路上，發現有20支國旗跌落地面，於是報警，警方到場調查，疑有部分國旗有燒焦及割破痕跡，被人惡意棄置地上。而國慶翌日（2日）清晨時分，慈雲山毓華街對開之行人路欄杆上，同一社區團體繫掛的11支國旗亦被發現被棄置地上及有被割破之痕跡。而兩案合共有31支五星旗受到損毀。

警方其後透過分析大量閉路電視及市民提供資料，經進一步調查後，在10月15日，於黃大仙區以縱火、刑事毀壞及侮辱國旗罪拘捕一名49歲姓盧男子帶署扣查，他報稱無業，在其住所內亦發現涉嫌違反國安法之物件，懷疑他與上述損毀國旗案件有關。當時通緝另一名年約30歲之涉案男子。警方稱，根據調查顯示，兩人互相認識並共同犯案。

根據最新修訂之《2021 年國旗及國徽 ( 修訂 ) 條例草案》，任何人如公開及故意以焚燒、毀損、塗劃、玷污、踐踏國旗、國徽或其圖像的方式或以其他方式侮辱國旗或國徽，即屬犯罪，一經定罪，最高可處罰款港幣50,000元及監禁 3 年。