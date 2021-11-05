入境處打擊非法勞工　拘14黑工及男僱主

入境處本周二（2日）起一連3日，於全港各區展開代號「曙光行動」及「促進行動」的反非法勞工行動。入境處特遣隊人員搜查18個目標地點，包括地盤、貨櫃場、食品檔、工場、按摩店、裝修中單位、餐廳及貨倉，共拘捕14名懷疑非法勞工及一名涉嫌聘用非法勞工的42歲男僱主。6男8女懷疑非法勞工年齡介乎27至53歲，當中2男4女持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」）。



入境處發言人指，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者一經定罪，最高刑罰為罰款５萬元及監禁２年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。另外根據《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。

發言人重申，僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行。根據《入境條例》，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰由原來的罰款35萬元及監禁3年，大幅提高至罰款50萬元和監禁10年，以反映有關罪行的嚴重性。而有關公司的董事、經理、秘書、合夥人等，亦可能需負上刑事責任。高等法院曾頒布判刑指引，聘用非法勞工的僱主須被判即時入獄。