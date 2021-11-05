車Cam直擊｜載客九巴切雙白線逆線行車　司機涉危駕被捕兼遭解僱

網上流傳一段車Cam片段顯示，本周二（2日），一輛載有百名乘客的290X路線九巴於秀茂坪寶琳路一度「抽頭」越過雙白線及逆線行車，再駛左返回原來行車線，在燈位前停低，過程驚險萬分，幸好事件中並未釀成意外。警方今日（5日）拘捕該名60歲九巴男司機，涉嫌「危險駕駛」。警方初步調查相信事發時路面擠塞，涉事司機因貪圖一時方便而超車。九巴則表示已即時解僱該名員工。



東九龍交通部交通意外調查組高級督察勞柏霖表示，片中一輛載有約100名乘客的雙層巴士於肇事當日約早上7時半，在寶琳路近寶達邨往秀茂坪方向行駛時，懷疑橫越雙白線逆線超車，初步估計逆線行駛距離約90米，幸好當時對面行車線未有車輛迎面而來，否則後果不堪設想。

警方指，案件涉及公營大型交通工具，而案發時間亦屬於繁忙時間，並載有大量乘客，涉事司機的駕駛行為會嚴重危害乘客及其他道路使用者的安全。東九龍交通部向有關公司了解及作出深人調查，並獲得公司全面配合，警方遂於今日（5日）下午1時許，在秀茂坪區拘捕一名60歲姓張本地男巴士司機，涉嫌危險駕駛。被捕男子已獲准保釋候查，須於12月上旬向警方報到。據悉，肇事司機駕駛該條路線有3年經驗，熟悉該路面情況。

東九龍交通部交通意外調查組督察勞柏霖交代案情。（王譯揚攝）

警方重申，「危險駕駛」屬於嚴重交通罪行，一經定罪，最高刑罰為監禁3年及停牌至少6個月。警方呼籲，市民若有案件相關的資料提供，請致電東九龍總區交通部特別調查隊第一隊 3661 0264。

九巴則表示，就一名巴士車長在本月2日嚴重違反公司安全守則，涉嫌危險駕駛，九巴高度關注並隨即嚴肅處理，經內部調查後，已即時解僱該名員工。九巴重視行車安全，決不容忍任何危險駕駛行為。