愛爾蘭漢灣仔夜街狂奔　警員面前刎頸亡

灣仔街頭發生恐怖刎頸自殺案，今晚（5日）8時28分，32歲愛爾蘭裔男子在北角興發街近英皇道情緒激動，持刀架頸，警員到場發現事主瘋狂揮舞摺刀，警告無果下，以胡椒噴霧及警棍企圖制服期間，事主狠然刎頸求死，血濺身亡。



死者Kevin（32歲），愛爾蘭人，擁有本港身份證，與家人居住深井青龍頭一單位，前年證實患上情緒病，需接受治療，去年開始失業，昨天Kevin與胞姊Joyce（37歲）一起上教堂，並無異樣，至傍晚6時許，家人手機群組突收到其短訊，聲稱：「對不起」，Joyce心感不妙，馬上聯絡他，惜無結果。

Joyce得知胞弟昨天在天后返新工，前往天后尋覓，果見Kevin出現，當時他身穿公司制服，惟情緒激動，取出摺刀架頸要脅，未幾更拔腿狂奔，Joyce尾隨追截，同時報警求助。

頸部幾乎割斷 血漬斑斑

警員趕抵在英皇道附近發現事主蹤影，但Kevin極不合作，不斷揮舞利刀，警員因警告無效，噴射胡椒噴霧，並用警棍企圖打跌其手持的利刀，Kevin突當着大批警員面前，用刀刎頸三次，血流如注，當場身亡。據知，Kevin死狀極為恐怖，頸部幾乎割斷，露出三分二喉嚨，伏屍路邊遺有大灘血漬。

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警方表示，死者32歲，為愛爾蘭人。事發時，警方接獲其家人報案，指事主在北角興發街附近情緒激動，企圖以刀傷害自己，其後離去，不知所終；警員趕抵兜截，未幾在灣仔告士打道及馬師道交界發現事主，當時他情緒激動，並揮舞一把約8寸長的摺刀，警員口頭警告無果，以胡椒噴霧及警棍企圖制服期間，事主以摺刀傷害自己，頸部受傷倒地，現場被證實死亡。警方在場檢獲遺書，相信事主受生活問題不開心，稍後會驗屍確定死因。

求助網站和熱線：

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醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

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