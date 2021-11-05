愛爾蘭漢由北角狂奔至灣仔　警員面前以摺刀自刎當場身亡

灣仔發生街頭自刎案。今晚（5日）約8時28分，一名年約30至40歲的男子，於北角興發街近英皇道附近，持刀架向自己頸部，警員趕抵搜索至灣仔告士打道西行、近馬師道旁一個草叢時發現事主，當時他揮舞摺刀，警員口頭警告無果後，以胡椒噴霧及警棍企圖制服期間，事主以摺刀自刎，當場身亡。



現場所見，一名身穿紅色上衣的中年男子，伏屍路邊，遺有大灘血漬。據悉，男子離開英皇道後，曾一度持刀跑進維多利亞公園，被途人目擊，警方於是擴大搜索範圍，事發前亦曾流連於附近石壆。

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警方表示，死者32歲，為愛爾蘭人。事發時，警方接獲其家人報案，指事主在北角興發街附近情緒激動，企圖以刀傷害自己，其後離去，不知所終；警員趕抵兜截，未幾在灣仔告士打道及馬師道交界發現事主，當時他情緒激動，並揮舞一把約8寸長的摺刀，警員口頭警告無果，以胡椒噴霧及警棍企圖制服期間，事主以摺刀傷害自己，頸部受傷倒地，現場被證實死亡。警方在場檢獲遺書，相信事主受生活問題不開心，稍後會驗屍確定死因。

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