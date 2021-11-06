海關機場查空運貨物檢$820萬K仔及冰毒　3男女被捕

香港海關於10月11日及11月1日於香港國際機場檢查兩個空運郵包及一批空運貨物，檢獲共約1公斤懷疑氯胺酮及10.5公斤懷疑冰毒，估計市值共約820萬元，並於昨日（5日）拘捕3名年齡介乎34至43歲的男女。



海關於10月11日檢查一件從巴基斯坦抵港並報稱載有衣物的空運郵包，發現約1公斤懷疑氯胺酮收藏在兩包食鹽內，其後再於11月1日兩件從泰國抵港報稱載有玩具的空運郵包，發現約4公斤懷疑冰毒，收藏在兩輛玩具車內。海關跟進調查發現，兩宗案件的收貨人及地址相同，懷疑兩案有關連，昨日在荃灣拘捕一名43歲女子及一名37歲男子。案中檢獲懷疑氯胺酮和冰毒估計市值約360萬元。

另外，海關於11月1日檢查一件從南非抵港報稱載有油墨滾筒的空運貨物，發現約6.5公斤懷疑冰毒收藏在滾筒內。跟進調查後，海關昨日在尖沙咀拘捕一名34歲男子，並在其身上檢獲約一克懷疑大麻花，合共估計市值約460萬元。兩宗案件仍在調查中。

海關呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。此外，市民亦要避免將個人資料或地址交予他人以作收取郵包或貨物用途。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。