牛頭角交通警截停私家車　一度拔警棍戒備　男司機涉4宗罪被捕

牛頭角有私家車逃避警方追捕，逃走約1公里後被警員截停，警員一度拔出伸縮警棍戒備，私家車司機則跪在地上被捕。昨（6日）晚上11時許，一輛Audi私家車於牛頭角佐敦谷北道對開雙白線掉頭，涉嫌違反交通規例，有途經的交通警員見狀，立即上前欲截停該輛私家車，惟司機立即加速逃去，交通警員立即進行追截。Audi私家車沿牛頭角道方向逃去，追捕近1公里後，私家車駛至聯安街迴旋處時，被趕至的交通警截停，車上男司機下車企圖逃跑，警員發出口頭警告並立即上前將司機拘捕。期間，警員一度拔出伸縮警棍戒備，私家車司機則跪在地上，雙手放頭後被捕。



追捕期間，私家車一度撞向路邊石壆，其右邊車軚有輕微損毀。據了解，警員於車上搜出兩包懷疑冰毒，27歲姓鄺男司機涉嫌違反雙白線道路標記、藏毒、駕駛時沒有攜帶駕駛執照及未能出示身分證明文件被捕。

年約30歲私家車男司機被拘捕。（陳永武攝）

牛頭角有私家車逃避警方追捕，追捕一公里後，於聯安街被交通警員截停。（陳永武攝）

警方指，東九龍總區交通部執行及管制組人員，昨日（6日）晚上約11時30分在牛頭角佐敦谷北道巡邏期間，發現一輛私家車在雙白線違例調頭，遂上前截查，惟該私家車未有按指示停下並駛離現場。人員遂上前追截，最後於秀茂坪聯安街將該私家車截停。車上一名27歲姓鄺男司機下車企圖逃跑，人員遂發出口頭警告並以警棍戒備，最終制服該名男子。

警員其後在車內檢獲小量懷疑「冰」毒。人員其後該名男子進行快速口腔液測試及酒精測試，分別測出陰性及零度結果。該名男司機涉嫌違反雙白線道路標記、藏毒、駕駛時沒有攜帶駕駛執照及未能出示身分證明文件被捕。調查期間，人員發現該名男司機亦牽涉四項較早前被法庭通緝的交通罪行。案件交由秀茂坪警區跟進。被捕男子現正被扣留調查。