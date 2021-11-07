「和勝和」人馬派人收柙所前撒溪錢　警拘6人包括前坐館「子騰」

荔枝角收押所於上周四（4日）凌晨時分被人在大閘外撒溪錢，更放置一個紙紮公仔，上面貼有一張「大字報」，寫上一名高級懲教主任的姓名，並指控他欠債及收錢毆打覊留人士等。警方經深入調查後，一連三日（5日至7日）在長沙灣區和青衣區拘捕4男1女，涉嫌串謀刑事恐嚇。消息指，警方今（7日）傍晚再拘捕一名男子，為「和勝和」前坐館「子騰」。



警方一連三日拘捕4名本地男子和1名本地女子，年齡介乎27至38歲。據了解，被捕4男有「和勝和」黑幫背景，其中有人是頭目「左口」的門生。「左口」活躍於佐敦，追隨前坐館「子騰」。消息指，至今日傍晚，警方再拘捕「子騰」，涉嫌與案有關。

調查顯示，被捕人犯案動機疑因為今年9月初，荔枝角收押所發生一宗涉及黑社會背景的還柙人士衝突事件，當中被捕的4名男子牽涉在內。當時涉事該名高級懲教主任及其他懲教人員對滋事份子採取行動，其中兩名滋事人士被隔離囚禁，懷疑有人不忿安排，安排在收柙所外撒溪錢，並誣蔑該名高級懲教主任進行報復。

深水埗警區助理指揮官（刑事）呂智豪今（7日）午交代案件，指被捕4名男子均為懲教署還柙候審人士，正等候法庭聆訊，而另一名被捕女子在案中角色則為探監人士；懷疑該名女子在10月探監時，其中一名還柙人士向她作出指示，作出犯案行為。

案發於上周四凌晨2時許，位於長沙灣蝴蝶谷道的荔枝角收押所被人在門外撒溪錢，並放置了一個紙紮公仔，上面貼有一張「大字報」，寫上一名懲教主任的姓名，指他欠債及收錢毆打覊留人士等。當晚凌晨4時許，警方接獲懲教署報案，展開調查。

案發當晚現場情況

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深水埗警區反三合會行動組督察張曉琳稱，警方經深入調查及翻看現場閉路電視，發現涉案的蒙面人士乘坐的士到場，當時疑人手持一個黑色垃圾膠袋，並在膠袋內取出一個紙紮公仔，放在門外後再乘坐的士離開。警方呼籲曾經接載該名人士之的士司機，聯絡深水埗警區反三合會行動組。

事發後，署長胡英明下令調派大批人員及黑豹部隊進駐荔枝角收押所。懲教事務高級監督（荔枝角收押所）吳樹勳強調，署方對監獄內出現任何違法違紀情況，絕不姑息。