14歲中三仔淪黑幫毒販　棄置車內檢2700萬元可卡因被捕

14歲中三少年加入黑社會淪為毒販，登車疑取可卡因斷正被捕。警方根據情報，鎖定青衣一露天停車場內一輛棄置私家車，疑被人用作收藏毒品。至昨（6日）下午，人員截查一名登上該私家車的中三少年，搜車後檢獲市值2,700萬元的可卡因磚，遂以涉嫌販運危險藥物將他拘捕。根據警方統計，近年青少年涉及毒品罪行有上升趨勢，今年上半年案件數目已較去年同期上升逾6成。



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九龍城警區特別職務隊連日來根據線報、長時間觀察及部署後，成功鎖定一輛停泊於青衣青鴻路露天停車場的棄置私家車，疑被用作臨時毒品儲存。人員見時機成熟，於是在昨日（6日）下午3時許，截停一名14歲中三少年，他有黑社會背景。當時他孭有一個背囊，步行進入停車場及登上該輛目標車輛。人員立即將他截停，過程中他表現合作，未有作出反抗。人員搜身後發現其身上有少量現金、手提電話及涉事車輛車匙，而背囊內空無一物。

人員隨後搜查車輛，在車內近車尾位置，發現紅白藍膠袋、手提包及背囊，內有懷疑可卡因磚，共重約23公斤，市值約2,700萬元。案件交由九龍城警區重案組接手跟進，涉案少年涉嫌販運危險藥物被拘捕，他稍後將被控以販毒罪名， 案件將於明日（8日）在西九龍裁判法院提堂。

九龍城警區行動主任黃兆彰總督察表示，警方留意到不法分子涉嫌利用停泊在偏遠停車場的殘舊或棄置車輛作臨時儲存倉庫，藉此掩飾販毒罪行。另外，不法分子利用金錢利益誘使年輕人犯案。根據資料，涉及10至20歲青少年的毒品罪行，由去年上半年的135宗，急升至今年上半的224宗，升幅達66%，黃兆彰估計與青少年「搵快錢」心態有關，亦不排除與近年的社會事件有關連。

警方重申，販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何販毒人士一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及終身監禁 。另外，若任何人為未成年人獲取或向未成年人供應或販運危險藥物，警方有權引用《危險藥物條例》第56A條向法庭申請對該人加重刑罰。

今次為警方「犁庭掃穴」其中一個行動，整個 「犁庭掃穴」行動仍然進行中。警方相信透過今次拘捕行動成功阻止有關毒品流入市面，堵截黑社會部分收入來源。警方呼籲停車場業界或其使用者，如發現任何可疑車輛或活動，應盡快向警方舉報。