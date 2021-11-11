警深水埗區大派千張牛肉乾拖走7車　向行人及單車等發23張傳票

警方表示，深水埗警區聯同西九龍總區交通部，昨日（11月10日）在區內進行重點交通執法行動，針對與單車、行人及違例泊車相關的交通罪行進行嚴厲執法，確保道路暢通及提高道路使用者的道路安全和守法意識，以保障市民安全。行動中，警方共發出1294張定額罰款（交通違例事項）通知書，並即時拖走7輛造成嚴重阻塞的違例停泊車輛。另外，警方發出23張傳票，當中主要涉及在行人路上騎踏單車、無遵從交通標誌規定、身處距離燈號控制過路處或行人天橋15米範圍內而不使用該些設施橫過馬路及進行或致使或允許他人在道路上進行車輛維修。西九龍總區將繼續嚴厲打擊違例駕駛及泊車行為。

