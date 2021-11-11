將軍澳HKTV mall辦公室及門市遭淋油　疑與兩員工私人債務有關

HKTV mall的將軍澳辦公室大閘遭淋油，疑與員工私人債務有關。今日（11日）清晨5時許，一名的士司機接載兩男子到HKTV mall位於將軍澳駿昌街1號的多媒體及電子商貿中心，兩人取出油漆下車，的士司機聞到刺鼻的天拿水味，認為事有蹺蹊，但恐兩人對他不利。的士司機再將兩人載到將軍澳至善街，兩男子落車後，司機亦匆忙駛走報警求助。

警方根據司機提供的資料，前往駿昌街的HKTV mall辦公室調查，現場可見門窗及地面均有紅油，現場有一批懷疑追債字條。據了解，兩名HKTV mall的員工疑捲入私人債務問題。至清晨約6時半，警方再接獲報案，指至善街HKTVmall超級市場將軍澳店被人淋油。警方正追緝兩名涉案男子歸案，案件列作刑事毀壞處理，不排除兩宗案件為同一幫人所為。



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事發在今日（11日）清晨5時許，據報一名的士司機，從日出康城接載兩名男子，前往將軍澳工業邨駿昌街一間公司。豈料兩人落車後立即取出油漆，向該公司的門外淋潑。兩人得手後隨即跳回的士，並著司機開車。據悉，的士停車位置較事發現場前一些，司機當時背著現場，看不到發生何事，但兩人上車時帶著一些刺鼻氣味，認為有危險。

由於恐兩人會對他不利，只好照他們所說，再將兩人載到將軍澳至善街落車。當時跳錶車資約50元，但兩人放下一張100元後稱「唔使找」，他們即跳落車離去。的士司機匆忙駛走，認為自身安全後報案求助。警方接報到場，並根據司機提供的資料，前往駿昌街HKTVmall香港電視多媒體及電子商貿中心調查。案件列作「刑事毀壞」，暫未有人被捕。惟的士司機苦稱，他於清晨5時開工，事發為首單生意，但因要配合警方調查、套取指模等，整個早上不能開工，大嘆倒楣。