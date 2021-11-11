地產經紀推介裝修隱瞞分佣　工程物料不符亂收費　海關拘兩男

一名業主早前經地產經紀推介裝修公司裝修單位，惟經紀沒透露其中介人角色，可從工程合約中收取中介費。業主不虞有詐委託涉事裝修公司進行工程，並提出特定設計要求，其間鎖售員卻含糊報價，直至工程開始後才索取額外費用，亦未按承諾安裝指定物料。海關接報經調查後，拘捕一名地產經紀及一名裝修公司銷售員，涉嫌違反《商品說明條例》。



被捕兩名男子，分別是38歲地產經紀，以及39歲裝修公司銷售員，他們涉嫌使用誤導性遺漏及虛假商品說明的不良營商手法，銷售裝修工程，違反《商品說明條例》。據了解，案中受害人在2019年購入東涌一個住宅單位，並於同年年中簽定裝修工程合約，合約總值為70多萬元，涉案地產經紀可從工程合約中，收取10%中介費。而涉案裝修公司位於銅鑼灣，營運約3年，之前海關未接獲涉及該公司的投訴。

香港海關不良營商手法調查組指揮官劉志忠，今（11日）傍晚在記者會講述案件，指海關早前接獲舉報，案中事主早前購入有關住宅單位，並打算進行裝修。負責該單位買賣的一名地產經紀向事主推介一間裝修公司，表示該裝修公司在區內有經驗，熟悉該屋苑單位的情況。事主於是與該裝修公司簽訂裝修合約。

案情顯示，涉案地產經紀在裝修工程中，其實是中介人身份，並會就裝修工程收取中介費，但他向事主推介涉事裝修公司時，並沒有透露其中介人身份，涉嫌隱藏其商業用意。另外，涉事裝修公司一名男銷售員，在與事主商討裝修工程期間，事主已表明當中一項工程項目須有特別設計要求，但該銷售員只向事主提供一張含糊的報價單，誤導事主以為特定設計要求項目，已經包括在報價單內。

結果工程開展後，該銷售員則向業主要求為特定工程設計，索取額外2,000元費用。同時，該銷售員又在另一涉及3萬元的工程項目，承諾為事主提供指定款式物料，但最後安裝貨不對辦，與承諾出現明顯差異。事主於是憤然追討，裝修公司卻訛稱有關改動是得到事主同意，拒絕跟進。海關經調查後，今日採取行動，拘捕涉案兩名男子，案件仍在跟進中。