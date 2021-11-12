何文田愛民邨男子倒臥地上　送院搶救無效

撰文：曾海帆 蔡正邦
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今（12日）晨11時許，一名女途人經過何文田愛民邨建民樓對開時，發現一名男子昏迷地上，於是報警求助，救護員趕抵時，事主氣弱游絲，緊急送院搶救，惜告不治。

猝死