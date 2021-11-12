警半月破紅磡酒店及油麻地劏房製毒工場　拘4男檢$835萬可卡因

警方人員半個月內先後搗破眅毒集團利用酒店及劏房進行製毒的不法勾當，共拘捕4名年齡分別23及27歲的涉案男子，共檢獲5.4公斤懷疑可卡因、610克懷疑霹靂可卡因及大批製毒工具，合共市值約835萬元。



警方港島總區特別職務隊第一隊高級督察鄧伊娜今午交代案情，指警方以情報主導打擊販毒集團，早前鎖定一名利用本港不同酒店房間進行製毒及分銷毒品的中國籍目標男子，相信他是活躍於九龍及港島區、主要供應毒品於西九龍區娛樂場所的販毒集團成員。

人員遂於本月2日（星期二）展開行動， 在紅磡一酒店附近截查該名目標男子，在其身上檢獲一個背包，內藏有約385克懷疑霹靂可卡因。其後，人員到其租住的酒店房間進行搜查，在房間內再拘捕另一名中國籍男子，並在房內再檢獲約755克霹靂可卡因、約1.7公斤可卡因粉末、大量製毒器具，包括毒品包裝工具及有殘餘毒品的煮食煲。而檢獲毒品的總市值約為410萬元。警方以涉嫌「販運危險藥物」及「製造危險藥物」拘捕上述兩名年均23歲姓王和姓張男子。

警方經進一步調查後，於昨晚（11日）在油麻地一帶展開緝毒行動，至今（12日）凌晨零時30分，截獲兩名從一大廈步出的目標男子，在其中一名男子身上檢獲一把鎖匙，遂在其劏房單位搜獲一批總市值約425萬元的2.5公斤可卡因粉末及610克霹靂可卡因，以及大量製毒器材，包括有殘餘毒品的煮食煲、電子磅、量杯、電子爐、大量梳打粉及透明可再封膠袋。警方已拘留及暫控兩名報稱無業分別姓黃及姓司徒的27歲本地男子一項「製造危險藥物」罪，初步調查他們沒有黑社會背景，案件將於明日（13日）於觀塘裁判法院提堂。