38歲男保安欠債劫夜歸女　封口綁手搶提款卡盜4萬元　翌日被捕

筲箕灣前日（10日）凌晨發生綁劫案，男賊持鎅刀打劫夜歸女子，劫去其身上100元及搶走銀行提款卡，迫令女事主交出密碼，然後再以牛皮膠紙封口綁手，之後逃之夭夭。女事主事後自行鬆綁，並發現銀行戶口被人提取了4萬元。警方經調查後，翌日拘捕一名38歲姓林男保安員，並在其身上檢獲還債的銀行入數紙，有人其後承認因欠下賭債鋌而走險犯案。



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港島東區警區重案組第二隊主管葉展洋高級督察表示，案發於前日凌晨3點半，一名從事文職工作的29歲本地女子，獨自由銅鑼灣乘搭的士返回筲箕灣愛東邨住所。約凌晨3時47分，她在愛東邨外愛賢街下車，步行約20米後，一名賊人急步從後追上女事主，並亮出一把長約20厘米的𠝹刀指嚇她，迫令女事主交出財物。

女事主受到威脅下，將身上全部合共100港元現金，以及一張銀行提款卡及相關密碼交予賊人。賊人將女事主帶至附近一個兒童遊樂設施，取出一卷牛皮膠紙封住女事主的口，並將其雙手捆綁在一個欄杆上，賊人之後向愛蝶灣方向逃去無蹤。女事主幸無受傷，其後自行鬆綁及逃回家中。她翻查網上銀行紀錄後，發現賊人在其戶口提取了4萬港元，遂報警求助。

東區警區重案組聯同情報組及柴灣分區特遣隊，經過深入調查及分析大量閉路電視片段後，於案發翌日（11日）部署埋伏拘捕行動，並在同日傍晚6時許，人員在在筲箕灣東大街發現目標男子，立即上前將他拘捕。被捕男子姓林（38歲），報稱保安員，警方在其身上檢獲7,351元的贓款，以及3張合共1.43萬元的銀行入數紙，相信被捕人用搶劫得來的贓款用來清還賭債，警方亦檢獲其他與案有關的證物，包括懷疑被捕人用贓款購買衣物的單據。

東區警區重案組第二隊主管葉展洋高級督察交代案情。（魯嘉裕攝）

被捕人在警誡下承認因債務問題而犯案，調查顯示他是單獨犯案，並沒有其他人參與，他在案發地點逗留一段時間，隨機尋找易下手的對象犯案。被捕人將會繼續被警方扣查。

警方呼籲，市民如果需要凌晨時份回家，可事先聯絡家人在下車地點等候及陪同一同回家。另外，如有市民目睹搶劫案，可致電36601686聯絡東區警區重案組第二隊。