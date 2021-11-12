荃灣唐狗左眼凸出負傷臥行人路　疑遭車輛撞傷　警籲提供資料

荃灣有狗隻重傷倒臥行人路，一度傳出懷疑虐待動物疑雲，惟警方調查後，不排除狗隻被車輛撞傷，並呼籲市民提供資料。本月7日，《2021年道路交通（修訂）條例》生效，根據新規定，司機如撞到貓隻或狗隻必須停車，否則可罰款1萬元及監禁12個月；而沒有提供個人資料並沒有在意外發生後盡快及不遲於24小時内報警，則可罰款2.5萬元及監禁6個月。



事發於今日（12日）上午10時許，警方接獲一名姓潘39歲男子報案，指在禾笛街31號對開發現其狗隻眼部受傷，其中左眼凸出，懷疑曾被人不恰當對待，報案人其後將狗隻帶往獸醫診所治理。警方到場調查後，一度懷疑涉及殘酷對待動物。

案件交由荃灣警區刑事調查隊跟進。經進一步調查後，由於該狗隻受傷部位集中在左方，不排除該狗隻在馬路行走期間被車輛撞倒，案件列「受傷動物發現」及「交通意外 – 肇事後不顧而去」。警方呼籲任何人如目睹案件發生或有任何資料提供，請致電3661 2415與調查人員聯絡。

愛協表示，接獲警方通知指荃灣沙咀道一名市民發現其狗隻受傷，於是到場了解詳情。現場所見，狗隻左眼受傷，身體上有數個不同程度傷口，狗主自行帶狗隻到附近獸醫診所接受治理，並會由狗主繼續照顧。由於警方現已立案調查，協會不便透露更多詳情。