疑更換水果商起糾紛　HKTVmall遭淋油、女職員遇襲　警拘3男

HKTVmall位於將軍澳一間商貿中心及門市日前被人淋紅油，警方經調查後，發現事件與公司更換水果供應商的商業糾紛有關，負責處理的一名女職員早前更受3名兇徒襲擊及電話恐嚇。警方昨晚（12日）拘捕3名男子，包括涉嫌策劃及犯案人士。



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事發周四（11日）清晨5時許，HKTVmall位於將軍澳駿昌街1號的多媒體及電子商貿中心大門被人淋紅油，至清晨約6時半，警方再接報於至善街HKTVmall超級市場將軍澳店亦被人淋油。現場消息指，一名的士司機接載兩男子到駿昌街，兩人取出油漆下車，的士司機聞到刺鼻的天拿水味，認為事有蹺蹊，但恐兩人對他不利，再將兩人載到將軍澳至善街，兩男子落車後，司機匆忙離去報警求助。

新界南總區反三合會行動組總督察庾博瀚指，於10月25日該間網售公司的女職員收到恐嚇電話，電話中有人警告稱會傷害她；其後於本月8日，該名女職員於荃灣一停車場被3名男子以木棍襲擊，手腳瘀傷。至本月10日及11日，網售公司位於將軍澳的總公司及一間門市，另外公司一間供應水果商位於上水及馬鞍山的店舖亦分別被人淋紅油。警方經調查後相信，事件與近期公司更換水果供應商而引起商業糾紛有關，事件中受傷女職員亦有份處理更換供應商事宜。

警方經調查後拘捕3名涉案男子，檢獲部分證物。（王譯揚攝）

新界南總區反三合會行動組昨日接手調查，經分析及情報搜集，並翻查大量片段後掌握兇徒身分，昨晚拘捕3名介乎25至30歲男子，涉嫌「刑事恐嚇」、「刑事毀壞」、「襲擊致造成實際身體傷害」（AOABH）及「干預汽車」等罪。庾博瀚指被捕男子中，有人有三合會背景，當中有人涉嫌負責收錢犯案，另外有人相信與商業糾紛有直接利害關係，涉嫌策劃事件。3人正被扣查，警方不排除有更多人被捕。

庾博瀚重申襲擊及刑事毀壞屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判監3年及10年，警方對暴力絕不容忍，會全力緝兇及果斷執法。