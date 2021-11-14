屯門湖景邨八口之家縱火案　圖阻單位打麻將　同邨男街坊被捕

屯門湖景邨湖碧樓20樓一單位外走廊，於上周一（8日）遭人擲汽油彈縱火，其中靠近起火位置一單位內，當時8名住戶在打麻將險葬身火海，幸街坊合力灌救將火救熄。屯門警區重案組翻查大量閉路電視，並向街坊搜證調查後，於昨晚在同邨以涉嫌縱火罪名，拘捕一名67歲男子。



消息稱，被捕男子報稱任職清潔工，是同邨街坊，居於湖景邨另一座大廈。警方初步調查顯示，疑有人因不滿家人經常往案發現場附近一單位，進行聚餐及打麻將，於是犯案以阻止家人進行有關活動。

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案發於上周一晚上約10時40分，湖碧樓20樓一單位外走廊有雜物起火，火警中2個單位朝走廊的窗戶、大門及鐵閘被焚毀，靠近起火位置的走廊天花及外牆亦嚴重熏黑。當時其中一單位內有8名住戶在打麻將，他們險葬身火海，隨即慌忙逃生，幸鄰居合力將火救熄，未致造成人命傷亡。消防到場調查發現起火點有助燃劑，案件交屯門警區重案組調查。

屯門警區重案組第一隊高級督察蔡翹暉今午交代案件表示，警方在現場發現兩個被燒溶的膠樽，相信是用作裝載易燃液體，而易燃液體相信是火水。人員翻查屋邨及附近一帶位置的大量閉路電視，並會見逾30名街坊，當中包括12名當時在案發現場附近的居民。

警方經分析他們的背景，包括是否有人欠債，以及居民提供的證據資料後，鎖定一名目標人士，至昨（13日）晚上在同屋邨拘捕涉案的67歲男子，他涉嫌縱火，正被扣留調查。初步調查相信，有人企圖以縱火方式，阻止家人到案發現場附近單位聚餐及打麻將；而有關聚餐及打麻將活動一直持續多年。

蔡翹暉表示，警方會嚴肅跟進有住戶安排類似聚餐及打麻將活動，包括是否有人違反限聚令、非法聚賭或其他罪行等。警方亦會聯絡其他政府部門，包括房屋署，以跟進有關單位有否違反公屋租約細則。