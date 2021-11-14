4青少年偷車揸大膽車遇路障　20分鐘狂飆40公里撞車閘被捕

4名青少年偷走私家車後竟揸大膽車，遇上路障更加速逃走，短短20分鐘內由青衣駛經大嶼山至屯門，車程足足40公里，時速高達每小時120公里。最終私家車撞向屯門一工業大廈的停車場車閘，車上4人棄車逃跑，但被尾隨追截的警員截停及制服。4名年齡介乎16至20歲的青少年涉嫌偷車被捕，其中16歲少年涉嫌干犯危駕、無牌駕駛等合共6宗罪。



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事發於今日（14日）清晨5時許，新界南總區交通部特遣隊人員在青衣青葵公路近長青隧道設置路障時，發現一輛私家車形跡可疑，遂指示該私家車停下。惟私家車未有理會警方指示，更加速嘗試逃離，人員立即登上警車尾隨追截。

私家車在短短20分鐘內，先後沿青葵公路、青嶼幹線及北大嶼山公路往大嶼山方向行駛，其後經屯門至赤鱲角連接路及龍門路。行駛約40公里後，當私家車駛至屯門業旺路南豐工業城時，意外撞毀上址停車場的車閘。前無去路、後有追兵的情況下，車上司機及3名乘客立即棄車逃走，但最終被尾隨而至的警員制服。

警方經初步調查，竟發現4名男女中有3人仍未成年，其中駕車的姓張男司機年僅16歲，而3名乘客分別為2名17歲的男女及1名20歲的女子。調查相信4人早前在深水埗擅自駛走涉事私家車，涉嫌擅自取去交通工具被捕。而16歲男司機另涉嫌無牌駕駛、駕駛時沒有第三者保險、意外後沒有停車、意外後沒有報告及危險駕駛被捕。案件交由屯門警區刑事調查隊跟進。4人現正被扣留調查。