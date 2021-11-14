39歲男交易泰特幣遭綁架7日　遭打斷手腳勒索3000萬元　警拘7人

39歲虛擬貨幣投資者本月6日相約買家交易泰特幣，被帶至九龍一工業大廈單位交收，未料到早有綁匪在單位內埋伏，更以硬物毆斷受害人手腳。綁匪其後取得受害人銀行戶口及虛擬貨幣交易平台密碼，更指示他以欠債為由向親友索取3000萬元贖金。受害人被綁架禁錮7日，其間多次轉換參竇。他曾被帶至貨櫃場、鐵皮屋等，最終趁綁匪不察時，透過鐵皮屋閣樓一個狹窄的小窗戶逃出。

警方接獲受害人家人報案後，昨日（13日）以「綁架」及「串謀綁架」罪拘捕6男1女，年齡介乎25至32歲，全部人來自同一個黑社會。警方正追緝至少7至8名在逃人士。事件中家人不曾支付任何贖金，惟警方不排除事主虛擬貨幣戶口內有損失。



西九龍總區刑事部署理高級警司鍾雅倫指出，受害人為一名39歲的全職虛擬貨幣投資者，他主要交易「泰特幣」。案發於本月6日上午11時許，他欲以400萬港元出讓泰特幣，於網上相約買家在九龍灣面對面交易，由於他數星期前曾與對方交易，故有一定信心，不虞有詐。雙方碰面後，匪徒藉詞將事主帶至牛龍灣一個工業大廈的單位交易。

受害人被帶至該單位後，發現單位內已有數名男子。鍾雅倫形容匪徒「兇殘」，指他們不由分說對受害人拳打腳踢，更以鐵錘及鐵凳等用具施襲，導致身體嚴重受傷，手腳多處骨折，意圖阻止事主逃走。他們逼事主交出手機、手機密碼、網上銀行戶口密碼、虛擬貨幣交易平台密碼等資料，更要求事主以欠債為由，致電家人及朋友籌集贖金。

7日凌晨時份，匪徒綁起事主雙眼，將他脅持至一輛預先準備好的私家車上，然後將他帶至一個不知名的貨櫃場繼續禁錮。當日晚上，受害人再被轉移禁錮地點，相信是為了逃避警方追查。他被帶至大埔南坑村一個環境惡劣狹少及簡陋的鐵皮屋內禁錮，匪徒持續襲擊受害人，亦再次指示他向親友籌贖金。綁匪起初提出800萬元贖金，後來上升至3000萬元，估計是他們與受害人相處時，從其口中或其銀行紀錄，得知受害人相當富有，於是不斷抬高贖金金額。

直至本月9日，受害人家人起初以為他只是欠債，後來愈感不妙，最終報警求助。西九龍總區重案組於10日接手調查，經深入情報分析及調查後，鎖定受害人可能被禁錮的位置，並在附近一帶作出展開部署。12日晚上，由於大多數時間受害人被禁錮在地下樓層，間中會將他押至閣樓休息，當時事主在閣樓時，趁看守者不備，在閣樓一個狹窄的窗口逃走。在場部署的警方人員見機行事，立即在附近拘捕2名綁匪，並救回受害人。

警方隨後再拘捕5名疑匪。行動中，警方合共拘6男1女，年齡介乎25至32歲，全部人有黑社會背景，分別報稱從事運輸業、飲食業、汽車美容及無業。其中2名被捕綁匪已被落案起訴，明日於西九龍裁判法院提堂。警方正追查其餘綁匪及主腦，估計尚有7至8人在逃。

事件中，家人沒有支付任何贖金。由於受害人交出戶口密碼，目前他未能開啟戶口，不清楚加密貨幣戶口的結餘，但警方相信有一定損失，暫未能確定數字。受害人沒有性命危險，目前仍留醫接受治療。

警方留意到，近日虛擬貨幣交易有上升趨勢，當中不少匪徒以不同籍口要求對方面對面交易。警方呼籲，市民應利用信譽良好的網上平台交易，避免與陌生人面對面交易。