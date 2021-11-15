深水埗麗閣邨一酒樓疑遭爆竊　夾萬不翼而飛

撰文：翁鈺輝
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今（15日）上午7時13分，警方接獲深水埗麗閣商場一海鮮酒家職員報案，指酒樓內一個夾萬不翼而飛。警員到場調查，未發現搜掠痕跡，損失金額有待點算，交由刑事調查隊探員跟進。

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