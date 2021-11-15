𠝹刀賊6小時內兩劫的士司機　凌晨再犯案事敗落網

屯門昨日（14日）有的士司機在蝴蝶灣公園對開，被一名假扮乘客的賊人亮出𠝹刀打劫，劫走1,500元現金。未料事隔6小時後，至今日（15日）凌晨賊人重施故技，企圖再打劫另一的士司機，惟遇上司機反抗，結果事敗逃去。警方接獲兩名的士司機報案，經調查後迅速鎖定涉案賊人，並於今凌晨在屯門一屋邨拘捕一名29歲姓孫無業男子，檢獲涉案的一把13厘米長𠝹刀。



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屯門警區刑事支援隊主管霍靉琳督察今傍晚在記者會簡介兩宗案件。首宗案件發生於昨傍晚6時許，涉案男賊人假扮乘客在兆山苑路邊登上一輛新界的士，並坐於後座位，指示司機前往較僻靜地方。當的士駛至龍富路近蝴蝶灣公園對開時，賊人隨即從後亮出一把13厘米長𠝹刀，打劫司機。68歲梁男司機因擔心人身安全，於是交出1,500元現金，賊人得手後逃去。

至今凌晨零時許，涉案賊人重施故技，在友愛邨截乘另一輛新界的士。當的士駛至內河碼頭附近時，賊人亦從後座位亮出𠝹刀打劫司機，惟司機不甘就範，奮力反抗與賊人糾纏，賊人最終事敗逃去。屯門警區刑事支援隊接報後追查案件，翻查兩宗案件案發現場及附近的大量閉路電視片段，至今凌晨約2時鎖定區內一名男子，相信與兩宗劫案有關。人員於是採取拘捕行動。

今凌晨3時06分，警員在屯門區一屋邨拘捕涉案一名29歲姓孫本地男子，並在其住所檢獲涉案𠝹刀，及疑犯犯案時所穿衣物。被捕男子報稱無業，涉嫌「行劫」及「企圖行劫」，被帶署扣留調查。