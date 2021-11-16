觀塘非華裔男遭打傷劫走5,000元　警暫拘3疑犯仍有人在逃

上周五（12日）晚上，一名非華裔25歲男子，途經觀塘雲漢街83號對開時，據報被5名非華裔人士襲擊，並遭搶去5,000元現金。警方接報到場兜截，於瑞和街拘捕一名25歲懷疑涉案的非華裔男子，警方將案件列作「行劫」。觀塘反三合會行動組人員接手調查，於昨日（15日）在觀塘區內，再拘捕2名分別19歲及28歲非華裔男子，涉嫌「行劫」及「自稱三合會成員」。



觀塘反三合會行動組主管劉思齊指，行動仍在進行中，不排除更多人被捕。相信案件為隨機劫案。據悉，被捕人與受害人均為巴基斯坦裔，雖為同鄉但不相識；被捕人均為香港身份證持有人，部份有黑社會新X安背景。

警方表示，於11月12日晚上約8時，接獲一名25歲非華裔男子報案，指他在觀塘雲漢街83號對開懷疑被5名非華裔男女，以手及玻璃瓶襲擊及搶去約5,000元，該批男女其後登上一輛私家車或徒步逃去。該名受害人頭部及手受傷，清醒被送往聯合醫院治理。人員接報到場，迅速在瑞和街拘捕一名25歲非華裔男子，涉嫌「襲擊致造成實際身體傷害」及「盜竊」。他已獲准保釋候查，須於12月中旬向警方報到。觀塘警區反三合會行動組接手調查案件，經深入調查後，人員昨日（11月15日）在觀塘另外拘捕一名19歲及一名28歲非華裔男子，涉嫌「行劫」及「自稱三合會成員」。他們現正被扣留調查。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。