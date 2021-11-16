西九龍及沙田裁判法院發現可疑信　職員緊急疏散　登記處一度停開

今（16日）早上11時17分，西九龍裁判法院發現有可疑粉末信件，爆炸品處理課奉召到場跟進。現場所見，警方出動5輛警車，大批警員在場戒備，消防處亦分別派出兩輛消防車及一輛危害物質處理車。法院3樓約30多名職員需要疏散，3樓所有法庭亦要關閉，該樓層主要是少年法庭；至於其他樓層則無受影響，法庭繼續審理案件。

早上11時49分，沙田裁判法院亦發現可疑信件，警方正調查事件。



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現場消息指，西九龍裁判法院設有法庭登記處，較多公眾人士出入。於3樓工作的職員表示，同事在3樓發現有可疑粉末信件，約30人疏散至地下，並向警方登記身份證及電話號碼後方可離開。

消息指，西九龍裁判法院的可疑信件收件人為法官張潔宜，該法官於上周四（11日）同樣接獲可疑粉末信，案件列作刑事恐嚇，由深水埗警區重案組第二隊跟進。而今早法院文員打開信件，發現信件與上次可疑信內容一致，信上寫有粗言穢語，另外一個小信封裝有白色粉末。另外，沙田裁判法院今早亦接獲一封可疑信件，收信人為裁判官彭亮廷。

司法機構下午1時半宣布，因應突發事故，西九龍裁判法院登記處及會計部，以及沙田裁判法院登記處、會計部及執達主任辦事處，已暫停開放，直至另行通知。兩個法院的法庭聆訊及其他法庭服務不受影響。及及下午2時半相關服務重開。司法機構稱，如有查詢，法庭使用者可致電裁判法院一般查詢熱線：2677 8373。