西九龍及沙田裁判法院發現可疑粉末信　職員疏散　登記處一度停開

今（16日）早上11時17分，西九龍裁判法院一名職員報案，指上址收到可疑粉末信件。爆炸品處理課奉召到場，經檢查後，發現信內附有懷疑已揮發的粉末，相信該些粉末沒有危險成份，人員檢走有關信件作進一步檢驗。案件列作刑事恐嚇，交由深水埗警區重案組第二隊跟進，暫未有人被捕。現場所見，警方出動5輛警車，大批警員在場戒備，消防處亦分別派出兩輛消防車及一輛危害物質處理車。事件中，42人需要疏散，沒有人受傷。3樓所有法庭亦要關閉，該樓層主要是少年法庭；至於其他樓層則無受影響，法庭繼續審理案件。

早上11時49分，沙田裁判法院亦發現可疑信件，警方正調查事件。據了解，沙田裁判法院發現的可疑信件內沒有信，但亦有一些白色粉末。

至於兩封信內的白色粉末，消息指，經爆炸品處理課初步檢查後，估計懷疑是哥士的。根據資料，哥士的即是氫氧化鈉，是具有強烈腐蝕性的鹼性物質。



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可疑粉末信 針對法官裁判官兩人

現場消息指，西九龍裁判法院設有法庭登記處，較多公眾人士出入。於3樓工作的職員表示，同事在3樓發現有可疑粉末信件，逾40人疏散至地下，並向警方登記身份證及電話號碼後方可離開。

消息指，西九龍裁判法院的可疑信件收件人為法官張潔宜，該法官於上周四（11日）同樣接獲可疑粉末信，案件列作刑事恐嚇，由深水埗警區重案組第二隊跟進。而今早法院文員打開信件，發現信件與上次可疑信內容一致，信上寫有粗言穢語，另外一個小信封裝有白色粉末。

另外，沙田裁判法院今早亦接獲一封可疑信件，收信人為裁判官彭亮廷。警方稱，接獲法院職員報案，指收到一封可疑信件。

人員接報到場，經爆炸品處理課人員檢查後，發現信內有懷疑已揮發的粉末，相信該些粉末沒有危險成份。人員檢走有關信件作進一步檢驗。經初步調查，案件列作刑事恐嚇，交由沙田警區重案組第三隊跟進，暫未有人被捕。

事件中有約40人需要疏散，沒有人受傷。

司法機構下午1時半宣布，因應突發事故，西九龍裁判法院登記處及會計部，以及沙田裁判法院登記處、會計部及執達主任辦事處，已暫停開放，直至另行通知。兩個法院的法庭聆訊及其他法庭服務不受影響。及及下午2時半相關服務重開。司法機構稱，如有查詢，法庭使用者可致電裁判法院一般查詢熱線：2677 8373。

律政司及司法機構回應：高度重視案件 交警方處理

就西九龍及沙田裁判法院接獲可疑粉末恐嚇信件，律政司及司法機構作出收回應指，高度關注司法人員接連收到恐嚇信件，並已將事件交由警方跟進。

律政司稱，香港作為法治社會，絕不姑息恐嚇法官及司法人員的非法惡行。任何人以違法的卑劣手法企圖影響法官審理案件，特區政府必定會嚴肅跟進，將不法之徒繩之於法，保障司法工作妥善執行以及社會安寧。

司法機構強調，任何試圖向法官及司法人員施加不當壓力的行為，均違反法治精神，衝擊司法獨立的原則，應受到嚴厲譴責。

《基本法》清楚訂明，香港特別行政區享有獨立的司法權和終審權。香港特別行政區法院獨立進行審判，不受任何干涉。

司法機構重申，根據司法誓言，法官及司法人員須依法處理案件，確保司法公正，並以無懼、無偏、無私、無欺之精神，維護法制，主持正義。因此，法官審理每宗案件時，即使涉及任何富爭議的法例和社會事件，必須無所畏懼，獨立和專業地按照法律和法律原則作出判決，不論判決結果是否受歡迎或受抨擊。如對判決或判刑不滿意，有上訴機制處理。