3車衝斑馬線險撞途人　警拘3司機涉危駕　最老74歲

近日網上流傳車Cam影片，拍下車輛在斑馬線不停車讓行人過馬路的驚險情況。警方近日留意到網上流傳三段影片，片段中顯示於11月10日至13日期間，有司機分別於屯門及大埔駕駛途經斑馬線時，未有讓正於斑馬線橫過馬路的行人先行。經調查後，警方昨日（15日） 涉嫌以「危險駕駛」拘捕2男1女，年齡介乎28至74歲。



▼▼屯門安定邨車cam片▼▼

第一宗案件發生於11月10日中午12時20分，片中顯示當時有行人正橫越大埔汀角路海寶花園對出斑馬線，涉案私家車未有停車讓行人先行，警方調查後拘捕涉案私家車的74歲男司機，涉嫌危險駕駛。第二宗發生在11月12日下午1時半，片中可見當時有行人踏出寶雅路太和邨麗和樓對出斑馬線，私家車43歲女司機亦被捕。而第三宗發生於11月13日下午1時許，在屯門安定邨安德樓對開斑馬線亦有同類情況，警方其後拘捕28歲電單車男司機。3宗案件中，幸行人均沒有受傷。

警方新界北總區交通部（調查及支援組）伍詠詩警司表示，警方譴責不負責任及構成危險的行為，亦提醒駕駛人士駛近斑馬線時要留意有無行人等候過馬路，例如小童、長者、殘疾人士，有需要時需要停車。如果有行人已踏出斑馬線時，司機必須停車，讓行人先行。警方重申，在斑馬線不讓行人先行，此駕駛行為極不負責任，警方絕不姑息有關行為，必定嚴正執法。根據法例，危險駕駛，一經定罪，違例者最高可被判監禁3年及停牌至少6個月。如果任何人目擊上述3宗案件的情況，可致電3661 3412與新界北總區交通部聯絡；如市民攝錄交通違例情況，可透過1823或交通投訴組向警方舉報。