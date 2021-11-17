順安商場一酒家遭淋紅油　警列刑事毀壞

撰文：凌逸德
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今（17日）清晨6時27分，警方接報觀塘利安道1號順安商場一酒樓被人淋潑紅油。現場所見，玻璃門沾滿油迹，酒樓照常營業。警方將案件列作刑事毀壞案調查。

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