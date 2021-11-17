人道毀滅野豬計劃｜漁護署首次出動　深灣道捉野豬射麻醉槍後抬走

上周北角發生野豬咬傷男輔警事件，漁護署其後宣布將定期捕捉及人道毀滅於市區出沒的野豬，做法引起社會爭議。今日（17日）晚上漁護署於香港仔深灣道採取行動，晚上約7時警方以鐵馬圍封深灣道近遊艇俱樂部至乘風航馬路，其後漁護署人員一邊撒下餌料，另一邊以鐵網包圍野豬，其後人員開麻醉槍，一隻小野豬即時倒地，另一隻體型較大的野豬被射兩槍麻醉槍後亦腳步浮浮體力不支。漁護署人員及後將昏暈野豬抬走，現場消息稱合共7隻野豬被捉走。

香港野豬關注組幹事黃豪賢期間到場抗議，衝入封鎖範圍被人員拉走。《香港01》正向漁護署查詢事件。



漁護署人員一邊撒下餌料，另一邊以鐵網包圍野豬。（陳傲淇攝）

今早11時許，有市民途經深灣道近海洋公園水世界入口時，發現有5隻野豬在行人路邊的草坪，於是報警求助。警員接報到場後，發現5隻野豬躺在路邊熟睡，附近有多名地盤工人拍照。警員遂在遠距離視察，並通知漁護署人員。

香港野豬關注組幹事黃豪賢到場抗議，衝入封鎖範圍被人員拉走。（陳傲淇攝）

香港野豬關注組幹事黃豪賢到場抗議，他稱北角野豬襲擊事件中，野豬因受傷被迫入窮巷而保護自己，希望大眾明白野豬不會主動攻擊人類。黃豪賢又批評政府管理不善，沒有增加資源看待動物，認為政府及署方應就政策增設冷靜期，不應「一刀切」。黃豪賢期間一度衝入封鎖範圍，被人員拉開搜查。

助理署長曾稱每月5次行動 針對習慣市區出沒野豬

傍晚於現場所見有野豬於馬路上緩緩步行，時而靠近行人路草叢覓食，時而躺臥於行人路。漁護署早前表示，根據新策略，署方每月都會進行野豬捕捉行動，稱會利用麻醉槍捕捉目標野豬並進行人道毀滅，凡屬野豬大量出沒、曾經傷人或對公眾構成危險的地點，均會優先處理。漁護署助理署長陳堅峰早前表示，署方每月會定期有5次行動，又稱行動僅針對習慣在市區出沒的野豬，不會捕捉郊區的野豬。