污水廠墮井意外│渠務署獨立調查小組跟進　工權會尋死傷夫婦親女

昨日（18日）小蠔灣污水處理廠發生墮井事故，造成1名46歲女工王喜梅死亡，3名男工受傷。據醫管局資料，至今午死者60歲的丈夫李金華仍然情況危殆，留醫深切治療部接受高壓氧治療，另外兩名59歲及51歲男工分別情況嚴重及穩定。

女死者王喜梅與李金華為夫婦關係，工業傷亡權益會指現正協助尋找他們的親屬，包括身在內地的女兒，又敦促有關部門公布事發成因。渠務署署長彭雅妮表示已停止相關承建商在廠內工作，及委任副署長負責督導獨立調查小組跟進。



渠務署署長彭雅妮出席市區重建局二十週年慶典回應事件。（余俊亮攝）

渠務署署長：已成立獨立調查小組

渠務署署長彭雅妮回應小蠔灣污水廠昨日事故，對事件感到難過，將盡力為傷者及死者家屬提供適當協助，並停止相關承建商在廠內工作。她說，已委任副署長負責督導獨立調查小組，派員到場蒐證，配合勞工署及警方查找事故原因。並希望傷者傷勢好轉後，能提供事故經過。

工權會呼籲協助尋殉命女工親女

工權會表示，現正跟進其中兩位死傷者的情況，死者王喜梅與李金華為夫婦關係，據悉兩人育有一名女兒，惟其現時身在內地，尚未能聯絡到，醫院正急於聯絡她商討男工的情況。工權會現呼籲協助尋人，如有認識他們的親友，請盡快致電職員林姑娘5410 0330或梁姑娘9360 0102。

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工權會協助尋死傷者家屬 。（Facebook 截圖）

僱主於密閉空間施工前 須進行大氣測試

工權會又提醒，所有進行沙井工作的承建商及僱員， 派遣核准工人進入沙井等密閉空間施工前，必須對沙井的不同水平及位置進行大氣測試，以測試氧氣之成分及有否存在易燃、有毒或有害性之氣體、煙或蒸氣。僱主亦須向工人提供合規格的安全帶及認可呼吸器具，並監督工人正確穿戴使用。安全帶須與一條堅固程度足以讓工人在危急時被拉出沙井的獨立救生繩連接。

當工人在沙井內進行工作期間，亦須委派另一名候命人員駐於該密閉空間外，隨時知會沙井內的工人有關工作環境狀況的轉變，例如有毒或危險氣體的釋放、強制通風系統故障等緊急情況。並在井口位置設置圍欄及張貼警告牌，以確保在井口位置附近工作的人員不會誤墮井內。

工權會續指，現時對事故發生的原因及過程仍有很多不確定因素及傳聞，因此促請勞工處及渠務署， 盡快徹查及公開交代事故真相。