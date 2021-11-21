警西九龍反罪惡行動截可疑車輛　共拘11人

警方西九龍總區機動部隊及西九龍總區衝鋒隊人員在昨晚（20日）至今日（21日）凌晨，展開代號「星軌」（STARORBIT）的反罪惡行動，重點打擊涉及與車輛使用有關的罪案，於西九龍區內多個地點設立路障檢查站截查可疑車輛。一連2日行動中，警方共拘捕11人，包括10名本地男子及1名非華裔男子，介乎21至52歲。他們分別涉嫌管有危險藥物、逾期居留、在公眾地方擾亂公共秩序以及外出時未有攜帶身份證明文件。其中有人涉嫌逾期繳交交通罰款及因傷人案、詐騙案和洗黑錢案而被警方通緝。行動中亦有檢獲懷疑冰毒及懷疑大麻，涉及毒品的案件已交由深水埗警區刑事調查隊跟進。

