屯門波牛抽筋痙攣　昏迷送院搶救

撰文：曾海帆 陳浠文
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今（21日）晨8時53分，一名50歲男子在屯門恆貴街足球場踢波，20分鐘後疑感不適坐在一邊休息，其後被發現倒地掙扎，狀似抽筋痙攣，波友大驚報警，救護員趕抵時事主已陷昏迷，緊急送院搶救。

有人昏迷