秀茂坪安秀道私家車遇截查　司機涉藏毒被捕

撰文：凌逸德
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今（25日）凌晨5時03分，警方在秀茂坪安秀道截查一輛黑色私家車，並於車上男司機身上搜到可卡因毒品。司機涉嫌藏毒被捕，警方正調查事件。

藏毒