秀茂坪安秀道私家車遇截查　32歲司機涉藏毒被捕

撰文：凌逸德
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今（25日）凌晨5時03分，警方在秀茂坪安秀道公園對開發現一輛黑色私家車形跡可疑，遂上前截查，並於車上男司機身上檢獲小量懷疑可卡因。經初步調查，32歲姓招男司機涉嫌藏毒被捕。

藏毒