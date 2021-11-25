石籬邨縱火案八旬戶主命危　妻返家見蝸居焚毀不適送院　警查原因

葵涌石籬（一）邨石秀樓17樓一單位今（25日）早上發生的縱火案，昏迷送院急救的80歲姓曾男戶主至晚上情況仍然危殆，葵青警區刑偵人員正循縱火案方向調查，據了解，查案人員暫未能確定起火點及起火原因。肇事單位仍未解封，明（26日）早相關人員返回現場作進一步勘查。



火警單位住有一對年邁夫婦，男戶主80歲姓曾，女戶主77歲同姓曾，兩人育有3名兒子，均外遷別處。火警發生於今早7時41分，現場單位突冒出濃煙，近廁所窗口位置噴出火燄，鄰居報案及疏散。消防員到場灌救，於早上8時07分將火救熄，在單位廁所地上發現姓曾男戶主不省人事，將他救出送往仁濟醫院急救。據了解，事發時，只有男戶主一人在屋內，其後77歲曾妻自外返回，赫見單位被焚及丈夫受傷入院，驚惶失措感不適獲送院檢查，幸無大礙已出院，事後協助警方人員了解案件。

消防人員在火場調查後，由於無自然起火原因，認為火警有可疑，交由警方進一步調查，列縱火案處理。

警方人員在葵涌石籬（一）邨調查縱火案（林振華攝）

事發於今日（25日）早上7時41分，警方接獲多人報案指，葵涌石籬(一)邨石秀樓一個高層單位發生火警，並冒出大量濃煙。消防員到場將火救熄，於單位內發現一名80歲姓曾老翁倒臥於廁所，他陷入昏迷，由救護車送仁濟醫院搶救，情況危殆。事件中，另有一名老婦感到不適清醒送院治理。事件中約70人疏散至安全地方。消防初步調查相信火警有可疑，案件列縱火，交由葵青區警區刑事調查隊第2隊跟進。暫未有人被捕。



石秀樓住戶陳先生表示，事發時他對面的單位發生火警及有濃煙，整條走廊都漆黑一片，他立即關門及報警求助，消防員接報到場向起火單位撲救。陳先生指情況許可下，他帶同愛貓「喵」立即逃生，有街坊拍門通知其他人逃生。