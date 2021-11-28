北角天后廟道有野豬出沒　一度衝入住宅大堂　警員持盾牌戒備

北角天后廟道繼三日前有野豬被困欄杆，被送往嘉道里農場後，昨晚再有野豬出沒。昨（27日）晚上11時許，銅鑼灣天后廟道42號，有人發現一隻野豬被困鐵絲網，遂報警處理。警員及消防接報到場，有警員持盾牌戒備。期間，野豬突然掙扎由鐵絲網途脫，並逃到飛龍台停車場，其後野豬沿天后廟道走到天后廟道18號傲龍軒門外。



期間，有住客從大廈離開，推開大門之際，該野豬突然於門隙衝入大廈，並於大廈大堂內徘徊，有數名警員手持盾牌於門外戒備，並通知漁護署人員到場協助。警員擔心有住客乘電梯到大廈大堂時，會被野豬傷及，曾考慮開門讓野豬離開大廈，惟該野豬沿後樓梯逃到大廈上層，警員現正在現場戒備。現場所見，野豬右後腿有骨折受傷，嘴部有血滲出。

北角天后廟道有野豬衝入往宅大廈大堂，警員手持盾牌於門外戒備。（陳永武攝）

北角天后廟道有野豬衝入往宅大廈大堂，警員手持盾牌於門外戒備。（陳永武攝）

其後，野豬返回大堂位置，警員將大廈大門打開，欲將野豬驅趕離開大廈。未幾，野豬突從傲龍軒大堂衝出大廈，並逃至鄰近的柏傲山停車場，擾攘一輪後再從柏傲山逃至天后廟道一酒店對開，並守侯於酒店大門外，有保安見狀立即用鐵鏈將大門鎖上，以防野豬衝入酒店，有送貨到酒店的送貨員被困於大廈內。約1時 45分漁護署人員抵達現場，人員手持一枝捕網嘗試捕捉野豬，野豬察覺人員的行動，立即逃回柏傲山停車場內，人員立即尾隨並架起鐵籠準備捕捉野豬。