23歲男揸大膽車講電話斷正　倒車撞警鐵馬　涉8宗罪被捕

九龍灣早前有私家車倒車撞跌警電單車，警方拘捕涉案23歲男司機。秀茂坪警區助理指揮官（刑事）署理警司馬怜昊講解案情，指本年11月14日晚上約11時，九龍灣啓祥道一名交通警駕電單車巡邏時發現一輛違例的私家車，司機於行駛時使用手機。交通警要求司機停車，但他沒有聽從指示及撞向警方電單車，並且加速逃走。

警方重案組接手調查，鎖定涉案的私家車司機，探員於昨日（29日）上午在沙田區碩門邨拘捕該名23歲姓黃男子，並在涉事車輛檢獲小量可卡因。被捕男子罪名包括涉嫌危險駕駛、駕駛時沒有有效駕駛執照、沒有第三者保險而使用車輛、未有按警方指示停車、意外後沒有報告、駕駛時使用流動電話、販毒及刑事毀壞。警方指，被捕男子除販運毒品罪名外，他均承認其他的罪名，他仍被扣查。警方指會全力調查案件，呼籲市民切勿以身試法。



+ 4

▼▼私家車拒警察電單車截查過程▼▼



+ 6

至於早前於葵涌安蔭邨一單位被捕的一名37歲姓陳男子，則涉嫌沒有向警務人員提供詳情被捕。他已獲准保釋候查，須於12月下旬向警方報到。

本月14日晚上，九龍灣發生私家車撞鐵騎巡警事件。當時，交通警駕電單車沿啓祥道向啟德方向巡邏期間，發現一輛行駛中的私家車男司機傾電話，遂要求他停在路邊，惟對方沒有聽從指示，更切線逃走，警電單車從後追趕。當兩車遇紅燈停車，警員下車上前了解，私家車突然後褪，將警電單車撞倒後加速離開。