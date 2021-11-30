馬路版「青蛙過河」　旺角私家車連越多條白線　司機涉危駕被捕

網上日前流傳一條車Cam片，上周六（27日）一架白色私家車原本沿旺角界限街右邊線行駛，突然橫越多條單白線及雙白線，猶如「青蛙過河」般駛到左邊線後左轉入大坑東道，企圖前往屯門方向。網民口誅筆伐，批評司機「咁多條線都俾你行晒，要全部人讓你一個」。

警方主動調查，以「危險駕駛」罪拘捕一名61歲司機。據知司機由佐敦出發打算前往屯門，但因為「唔識路」加上沒有用智能手機等儀器輔助，於是行錯路，連切多條白線。



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西九龍總區交通部調查及支援組署理總督察劉家裕講述案情，指警方留意到網上流傳一條片段，一輛白色私家車在本年11月27日下午約3時15分沿界限街行駛，未有按路面標記橫越兩條符有虛線的連續白線（即單白線），再橫越一條連續雙白線，繼而左轉入大坑東道，險象環生。事件導致其他行駛中的車輛緊急煞車及響咹作出警示，嚴重危害道路安全。

警方主動調查，昨日（29日）以「危險駕駛」罪拘捕一名61歲男子。他是車主及涉案司機，原本打算駛往屯門，現正保釋候查。涉事車輛現扣留於九龍灣車輛扣留中心，等待進一步檢驗。警方強烈譴責所有不負責任駕駛者，提醒市民如果行錯路都必須跟循交通標誌或道路標記，安全駕駛。警方呼籲如有人目擊或欲提供相關證據，可致電西九龍總區交通部調查組3661 9000或往報案室報案。