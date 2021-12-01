網上情緣騙案10個月1369宗　大馬香港拘27人　涉呃37人共$1500萬

受疫情影響，網上交友越趨普及，但同時網上情緣騙案暴增，警方今年首10個月錄得1369宗網上情緣騙案，比去年同期上升逾八成，損失高達4.8億港元，是去年的2.7倍。有見及此，本港警方聯同國際刑警及馬來西亞皇家警察，進行相關拘捕行動，偵破一個活躍在東南亞地區的詐騙集團，共拘捕8男19女（20至66歲），涉及37宗網絡情緣騙案，損失高達1500萬港元。



網絡安全及科技罪案調查科總督察張偉豪（圖左）表示，騙徒在網上結識受害人，利用甜言蜜語建立情侶關係，再以藉口要求受害人提供金錢。（黃偉民攝）

本港網絡安全及科技罪案調查科總督察張偉豪表示，騙徒在網上結識受害人，利用甜言蜜語與受害人建立情侶關係，再以藉口要求受害人提供金錢，包括需要資金周轉；建議受害人進行投資，包括虛擬貨幣投資；以送禮予受害人為由，要求受害人繳付清關費用，受害人其後按指示將金錢存入騙徒提供的指定銀行戶口。37宗騙案中，最大額損失受害人為29歲女投資經理，她在網上平台認識騙徒，建立情侶關係後，雙方商討投資建議，其後被騙取180萬元。

本港警方聯同國際刑警及馬來西亞皇家警察，進行相關拘捕行動，偵破一個活躍在東南亞地區的詐騙集團，共拘捕8男19女（20至66歲），涉及37宗網絡情緣騙案，損失高達1500萬港元。（黃偉民攝）

網罪科經調查，並與國際刑警及馬來西亞皇家警察保持深入聯繫，成功鎖定一個在東南亞活躍的詐騙集團。馬來西亞警方拘捕5男2女尼日利亞籍人士，涉嫌詐騙、逾期居留等罪名，調查顯示他們遙距操控在港的傀儡戶口進行洗黑錢活動。本港警方則拘捕3男17女，介乎20至66歲，罪名為洗黑錢，他們分別為傀儡戶口的持有人，協助清洗犯罪得益，目前所以被捕人士已獲准保釋候查。行動中，警方檢獲10部手提電話、一批涉案的銀行卡及銀行文件，作進一步調查。

部分本港被捕人士聲稱自己亦為網上騙案的受害人，被騙交出自己的銀行資料，予異地男朋友作生意用途。張偉豪稱，倘有人借出的銀行戶口，而涉及犯罪活動，警方會根據資料進行調查，因應每宗案件的情況，再決定是否作出檢控或其他跟進處理。

警方網絡安全及科技罪案調查科高級督察許諾提醒，市民網上交友要非常謹慎，切勿將自己的個人資料放在網上，倘懷疑對方身份，可要求進行視像通話或以其他方式核實。此外，市民將自己的銀行戶口借予他人作非法用途，會觸犯洗黑錢罪，一經定罪最高可監禁14年及罰款500萬港元，千萬不要以身試法。