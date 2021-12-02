救命晾衫繩｜筲箕灣七旬翁企凳打掃失足墮露台　衫繩纏繞救一命

晾衫繩救命！筲箕灣71歲姓呂老翁昨（1日）清理露台時失足，由3樓跌落2樓露台，幸被晾衫繩纏繞，不致直墮地面，左額受傷需縫針，其妻子稱呂伯目前仍然留醫。她懷疑丈夫站在木凳上清理晾衫竹時，失重心墮下，意外是「不幸中之大幸」，萬一墮地面後果不堪設想。



呂氏夫婦住在阿公岩道23號涉事單位約40年，子女已成家搬離，目前夫妻二人同住，丈夫患有長期病，「食好多藥」。呂妻昨接獲兒子通知，得悉丈夫墮樓，十分擔心，她其後與丈夫通電話，又兩度到醫院跟進住院安排及送物資，惜因疫情不得見面。呂妻表示，丈夫左額受傷，已縫針，護士稱初期報告腦部沒有大礙，亦沒有骨折，但醫生懷疑傷者胰臟可能有裂痕，需要再檢查確定，她希望丈夫盡快復康出院。

呂妻暫未向丈夫詳細了解意外過程，但她估計丈夫昨在露台擦拭天花上的晾衫竹，其間站在木凳上，由於地板凹凸不平， 郁動時木凳搖晃，導致他失重心墮下2樓露台，她亦曾在露台處理蜂巢時險墮下。丈夫於電話中表示，他墮下時被繩晾住才墮下2樓露台，他一度昏迷，「佢話佢醒嗰時成堆血，頭同手踭都流好多血」，其後看到有人在外洗地，他爬向欄邊求救。呂妻稱，意外屬「不幸中之大幸」、「真係好好彩」，「萬一跌落地下，就冇㗎喇」。

老翁於3樓單位的露台失足墮下，跌至下層單位的露台，清醒送院治理。（資料圖片）

事發於昨午2時許，71歲姓呂老翁筲在箕灣阿公岩道23號大廈，懷疑清理露台時失足，由3樓單位跌至下層2樓單位的露台。他額頭、眼角及胸口受傷，清醒由救護車送院治理，警方將案件列作有人意外受傷處理。