疑爭路起爭執　的士司機懶理鐵騎士撲車頭照行駛　涉狂亂駕駛被捕

將軍澳發生瘋狂駕駛事件。今（2日）下午2時許，一輛的士沿將軍澳寶邑路行駛期間，發現車頭俯伏着一名鐵騎士，惟的士未有停車繼續開行。途人見狀觸目驚心，大呼「黐線」。警員到場調查後，以涉嫌狂亂駕駛拘捕涉案56歲的士司機。



網上流傳事發時片段，所見當時涉事一輛紅色的士沿路行駛，車頭伏着一名鐵騎士，其間的士曾行至中途一度急煞停車，並發出「響胎」聲，片中傳來有人見狀驚呼「黐線」，直斥的士司機：「嘩，小心喎大佬，黐線！」惟的士未有停下，隨即繼續開行，鐵騎士一直伏在車頭前不敢妄動，恐掉至地上受傷。

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片段所見，此時的士駛至一輛校巴後面，因交通燈紅燈而停下。有途人隔着馬路中間分隔鐵欄，跑向涉事的士拍片，有人大叫：「危險駕駛喎，的士佬！」、「危險駕駛呀，打電話！」只見伏在的士車頭的鐵騎士隨即亦向途人求援，聲稱被的士司機搶去電話，「佢搶咗我電話，幫我報警吖！」惟其後轉燈，的士又再開行，全長36秒的短片至此結束。

現場消息稱，涉事電單車司機曾因的士切線問題，與的士司機發生爭執，其間鐵駛士撲上的士車頭，但的士繼續開行。警方表示，接獲涉事56歲姓區的士男司機報案，指他與51姓梁男鐵騎士及其他駕駛人士，在將澳唐俊街發生爭執，有人圍着其的士。

警員到場經調查後，相信區與梁在寶邑路因駕駛態度問題爭執，其間區嘗試離開，梁爬上的士車頭阻止區駕車離開，但有人沒有理會並開動的士，其後的士駛至唐俊街時，由其他駕駛人士截停。案件原列糾紛，警方最後以涉嫌狂亂駕駛，拘捕的士司機，案件交由將軍澳刑事調查跟進。被捕人報稱頭痛，鐵騎士亦稱頭、手腳痛，分別獲送院治理。