九華徑燒烤場｜消息稱政府部門與兩場主開會　獲允自行拆招牌結業

九華徑燒烤場無牌經營18年，至近日因政府在區內掛起多個大型橫額，大字寫上「切勿光顧九華徑無牌燒烤場!違例者可被檢控!」；加上警方突然向燒烤場顧客執法，大派限聚令告票，引發市民激烈討論，事件始浮上水面。而爭議近日或有轉機。《香港01》獲得消息稱，葵青地區管理委員會的有關部門，包括警方、葵青民政事務處、、食環處、地政處、消防處和環保署等，於本周二(11月30日)曾與九華徑村的代表、與及九華徑兩個燒烤場經營者開會。



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消息透露，政府部門代表在會上重申，要取締無牌燒烤場，遂勸籲燒烤場場主自行結業並拆去招牌，否則政府採取進一步行動。據知，兩名場主在會上即場答允政府提出的要求。《香港01》於今日（12月3日）凌晨零時重返九華徑舊村，發現燒烤場已經停止營業，招牌或已拆除、或被人用白布遮蓋，燒烤場的出入口則重門深鎖。

葵青民政事務處回覆指，九華徑兩個無牌燒烤場過去多次被控違反《食物業規例》（第132X章）及餐飲業務處所《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），被法庭定罪及判處罰款及監禁。為解決九華徑無牌燒烤場所帶來的問題，政府早前採取跨部門聯合行動，嚴厲執法，同時提醒巿民切勿光顧無牌燒烤場。葵青區地區管理委員會隨後亦與相關人士會面，要求兩個燒烤場營運者停止違法行為。當局會密切留意情況，有需要時會繼續採取行動打擊一切非法行徑。