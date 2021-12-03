將軍澳鐵騎士趴的士車頭400米險象　的士司機涉危駕被捕

昨(2日）網上流傳片段，將軍澳發生人趴的士車頭行車驚險事件。事緣一名電單車司機沿將軍澳寶邑路向唐俊街方向行駛時，疑因切線問題與一名的士司機爭執，其後電單車司機趴在的士車頭蓋上，的士司機懶理連人帶車行駛400米。警方經深入調查後，以「危險駕駛」罪拘捕該名的士司機。



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事發於昨日下午4時許，一名52歲姓梁鐵騎士駕電單車沿將軍澳寶邑路往唐俊街方向行駛時，突然被一輛載有乘客的市區的士從左方轉右切線，導致電單車司機緊急煞停，其後56歲姓區的士司機繼續行駛，鐵騎士尾隨其後，當的士駛至近PopCorn商場位置停車時，鐵騎士即時抽頭在的士前方停下，並用手提電話拍下涉事的士資料，而的士司機未有理會交通安全企圖駛離現場，鐵騎士見壯跳上的士車頭蓋，並用雙手捉實車窗雨擋，其間鐵騎士嘗試大嗌叫「停車」，惟的士司機更加速往前駛去，導致鐵騎士趴在的士車頭蓋上，連人帶車行駛400米，直至其他司機見狀立即上前協助停下的士，並報警處理。

警方表示的士司機在現場不願接受酒精呼氣測試，而的士上亦載有乘客，原本由觀塘往將軍澳PopCorn商場。而的士司機當時報稱頭痛，鐵騎士亦稱頭、手腳痛，分別獲送院治理。警方經深入調查，以「危險駕駛」罪拘捕涉案56歲姓區的士司機，他現正被扣留調查，而涉案的士現正被扣留於九龍灣汽車扣留中心，等待進一步檢驗。