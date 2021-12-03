將軍澳鐵騎士趴的士車頭400米險象　的士司機涉危駕被捕

撰文：林朗天 王譯揚
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昨(2日）網上流傳片段，將軍澳發生人趴的士車頭行車驚險事件。事緣一名電單車司機沿將軍澳寶邑路向唐俊街方向行駛時，疑因切線問題與一名的士司機爭執，其後電單車司機趴在的士車頭蓋上，的士司機懶理連人帶車行駛400米。警方經深入調查後，以「危險駕駛」罪拘捕該名的士司機。

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事發於昨日下午4時許，一名52歲姓梁鐵騎士駕電單車沿將軍澳寶邑路往唐俊街方向行駛時，突然被一輛載有乘客的市區的士從左方轉右切線，導致電單車司機緊急煞停，其後56歲姓區的士司機繼續行駛，鐵騎士尾隨其後，當的士駛至近PopCorn商場位置停車時，鐵騎士即時抽頭在的士前方停下，並用手提電話拍下涉事的士資料，而的士司機未有理會交通安全企圖駛離現場，鐵騎士見壯跳上的士車頭蓋，並用雙手捉實車窗雨擋，其間鐵騎士嘗試大嗌叫「停車」，惟的士司機更加速往前駛去，導致鐵騎士趴在的士車頭蓋上，連人帶車行駛400米，直至其他司機見狀立即上前協助停下的士，並報警處理。

警方表示的士司機在現場不願接受酒精呼氣測試，而的士上亦載有乘客，原本由觀塘往將軍澳PopCorn商場。而的士司機當時報稱頭痛，鐵騎士亦稱頭、手腳痛，分別獲送院治理。警方經深入調查，以「危險駕駛」罪拘捕涉案56歲姓區的士司機，他現正被扣留調查，而涉案的士現正被扣留於九龍灣汽車扣留中心，等待進一步檢驗。

將軍澳警區刑事調查支援隊主管黃煜程督察及東九龍交通部意外特別調查隊第一隊主管勞柏霖高級督察向傳媒簡報案情。（王譯揚攝）
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