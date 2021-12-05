九龍城躁男持刀襲擊家人　父大義滅親報警

撰文：曾海帆 蔡正邦
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今（5日）晨8時49分，九龍城福佬村道馬樹大廈一名男子報案，指其兒子情緒激動，持刀襲擊他的四名女兒，警方到場調查，暫將案件列襲擊他人及有人受傷處理。

福佬村道馬樹大廈發生襲擊案。（蔡正邦攝）
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