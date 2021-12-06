珍惜生命｜男子柴灣墳場靈灰閣墮樓亡

撰文：凌逸德
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今（6日）下午1時01分，警方接報一名男子在柴灣華人永遠墳場第三靈灰閣高處墮下，陷入昏迷，由救護車送往東區醫院搶救，可惜最終不治。現場消息指，死者年約60歲，警方正調查事件。

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