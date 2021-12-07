元朗78歲腦退化翁謝卓明　與愛妻寓所種菜時走失　家人心急尋人

78歲謝卓明昨與愛妻於寓所種菜時走失，家人憂心如焚。今早（7日）謝卓明的孫女陳小姐向《香港01》透露，昨晨（6日）公公與婆婆如常前往飲茶後，之後他們一同回家。由於他們有在元朗橫台山寓所種菜的習慣，兩人飲茶後家中的菜田種植。至下午約4時，婆婆未有留意公公自行離開寓所，她回過神來時，公公已經不知所終，婆婆立即通知家人。陳小姐指，公公離開單位時未有帶備隨身名牌及防走失追蹤器，家人為此憂心不已，並報警求助。

陳小姐表示，公公謝卓明身高約1.7米及患有腦退化症，他退休多年、過去曾經走失數次，有一次公公獨自離開橫台山的住所，並且失蹤近3日，最終於北角尋回。自此，家人為免公公再走失，為他準備隨身名牌及追蹤器。目前，家人估計公公於錦田八鄉橫台山608小巴總站最後露面，惟去向不明。家人指，公公失蹤時身穿白色格仔恤衫、藍色牛仔褲及黑色短水鞋，他們希望可以盡快尋回失蹤的公公。

