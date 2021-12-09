觀塘車房遭淋紅油　警列刑毀處理

撰文：凌逸德
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觀塘發生刑事毀壞案，今（9日）上午8時35分，鴻圖道17號地下一間車房的職員報案，指有人在大閘淋紅油。警員到場了解，並翻查附近閉路電視，案件列作刑事毀壞案處理。

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