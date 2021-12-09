沙田男子疑工作壓力大　扔火球落街燃及水管　與七旬父母同被捕

沙田穗禾苑一家三口涉嫌縱火被捕。警方指，昨日（8日）約下午4時40分接獲報案，指穗禾路19號穗禾苑慶安閣一單位外牆的水管起火。人員接報到場，消防將火救熄，事件中無人受傷，毋需疏散。消防經初步調查後，相信起火原因有可疑，案件交由沙田警區刑事調查隊跟進。警員經調查後，於今日（9日）凌晨零時30分在沙田區拘捕單位內的一家三口，據悉一名44歲男子懷疑因工作壓力，於是屢縱火發洩，與區內多宗同類案件有關。



被捕的3人分別為一對父母和兒子，78歲父親、76歲母親以及44歲兒子，3人涉嫌縱火。3名被捕人現正被扣留調查。初步調查顯示，44歲姓梁本地男子懷疑因工作壓力，將衣服燃點後拋出窗外，導致樓下單位外牆的水管起火。人員經深入調查後，相信該名被捕男子涉嫌與區內多宗同類案件有關。

沙田警區人員與區內物業管理人員經常保持緊密聯絡，適時提供防罪建議，並會提供有關安裝閉路電視的建議，打擊區內同類罪案，加強阻嚇效果。

較早前今年10月19日，同一棟大廈慶安閣亦發生同類事件，有住戶向男保安求助，有人將焚燒衣物從高層單位砸下，跌到14樓一單位的窗口式冷氣機上。警員當時將案件列作雜項處理。

警方重申，高空擲物會觸犯香港法例第228章《簡易程序治罪條例》，罪成可處罰款1萬元及監禁6個月；而將燃燒的物品從高處丟下更有機會構成縱火罪，根據香港法例第200章《刑事罪行條例》，一經公訴定罪，最高可判處終身監禁。