訛稱代購炒賣PS5圖利　店東熟客被騙330萬　遊戲機店員等11人被捕

唔熟唔食！葵涌一名電子遊戲機店的男店員涉嫌行騙僱主和25名熟客共330萬元被捕。警方指，該名店員訛稱以代購炒賣的形式作招倈，誘騙熟客可代購多部「PlayStation 5」(PS5)遊戲機，並將其轉售每部可圖利一千至數千元不等，惟騙徒收款後各受害人一直未能取得貨物，警方早於今年2月至3月，拘捕該名男店員及一名處理贓款的女子，其後繼續調查，揭發有多個傀儡戶口，於今（10日）晨展開拘捕行動，以「欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪拘捕其餘8男1女，案件合共11人被捕，涉款330萬元。



葵青警區重案組第二隊督察吳廸深交代案情指，於今年2月至3月，警方接獲葵涌一間電子遊戲機店的僱主及25名相熟顧客報案，指於去年7月至今年2月期間，一名31歲姓陳的男店員向他們表示能以低於市價購入一款市面上「一機難求」的PS5遊戲機，以轉售到內地圖利，聲稱每部能賺取一千元至幾千元不等之利潤。惟各受害人不虞有詐，先後存入總值約1萬至50萬元的款項至多個騙徒所指定之本地銀行戶口後，一直未能取得貨物，各受害人合共損失約330萬元。

警方於今年2月，以「以欺騙手段取得財產」在將軍澳區拘捕該名男店員主謀，並於3月以「洗黑錢」罪拘捕一名32歲姓林的女子，涉嫌以個人戶口處理有關贓款，據了解，陳在店舖任職多年，博取了熟客信任。

警方續透過大量銀行交易分析展開調查 ，於今（10日）晨7時於全港各區展開代號「巂語」之拘捕行動，以「欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪拘捕8男1女(年齡介乎17至34歲)，他們涉嫌以個人銀行戶口處理有關贓款。行動當中，成功檢獲一批手機、銀行卡、銀行文件，以及涉案之PS5遊戲機。案件的26名受害者中，其中一位最高損失為超過50萬元，他涉嫌訂購100至200部PS5之遊戲機。

葵青警區重案組第二隊督察吳廸深現向傳媒簡報案情。（陳傲淇攝）

督察吳廸深呼籲， 市民應光顧信譽良好的商戶，如官方代理商及特許經營店， 避免參與炒賣活動。並強調「洗黑錢」乃嚴重罪行，市民切勿開設銀行戶口予他人使用或將銀行戶口借予他人作非法用途。根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，任何人知道或有合理理由相信某項財產，全部或部分、直接或間接為犯罪得益而處理該財產，即干犯「洗黑錢」罪；一旦被判罪名成立，最高可被判罰款500萬元及入獄14年。而任何人以欺騙手段不誠實地取得屬於另一人的財產，意圖永久地剝奪該另一人的財產，即屬犯罪，循公訴程序定罪後，可處監禁10年。