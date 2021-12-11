旺角大反黑掃黃賭毒　拘捕55男女

旺角警區刑事調查隊、反三合會行動組、重案組、情報組、特別職務隊、雜項調查隊及西九龍總區機動部隊一連兩日（9至10日）展開代號「疾響」（DASHREBOUND）反罪惡行動，動員超過240人，大規模打擊三合會收入來源及遏止青少年犯罪活動。

人員突擊搜查旺角區內十個住宅及商業單位，搗破六個非法釣魚機賭場、一個百家樂賭場、兩個賣淫場所以及一個毒窟。人員亦對旺角區十八個處所進行突擊巡查，包括遊戲機中心、網吧、桌球室、麻雀館、夜總會、酒吧以及餐飲處所。

行動中，警方共拘捕38男17女（18至64歲），他們涉嫌「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「管理賣淫場所」、「販運危險藥物」及「經營煙窟」；其中被捕的七男兩女同時涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。另外，22男14女亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。

人員共檢獲33部賭博用釣魚機、超過3.4萬元賭款、面值超過70萬元籌碼以及大量懷疑毒品，總值逾100萬元。

《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於四人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。

警方對於涉及三合會的活動均採取零容忍態度，定必嚴正執法。同時，警方會繼續加强青少年的守法意識。